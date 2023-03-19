В Чернігові чоловік підірвався на гранаті

За даними видання, близько 19:30 на в'їзді у двір житлових будинків по вулиці Боднарука чоловік підірвався на гранаті.

Наразі на місці події працює поліція. Подробиці згодом.

Нагадаємо, днями в Іванівській громаді Чернігівській області трактор підірвався на вибуховому пристрої.

Раніше ми також писали, що у селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.

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