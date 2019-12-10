В Чернигове возросло количество больных гепатитом

В Чернигове возросло количество людей, которые заболели вирусным гепатитом "А" до 41 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Сообщается, что больным установлен диагноз вирусный гепатит "А" средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной , среди них 30 детей и 11 взрослых. Больным установлен диагноз вирусный гепатит "А" средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализировано 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписано из стационара 31 лицо.", - говорится в сообщении.

Отметим, что в медицинские учреждения были госпитализированы 39 больных.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания гепатитом "А" в Чернигове. Правоохранители проводят расследование за нарушение санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как сообщало РБК-Украина, в Черниговском горсовете обнаружили источник гепатита в учебном заведении города. Вероятно, источником гепатита "А" стала работница пищеблока учебного заведения. Женщина была госпитализирована 18 октября.