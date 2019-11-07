В Чернигове возросло количество больных гепатитом

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Количество заболевших на гепатит составляет 29 человек

В Чернигове возросло количество людей, которые заболели вирусным гепатитом "А" до 29 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Как сообщается, на сегодняшний день среди заболевших на гепатит 24 ребенка и пять взрослых.

"По состоянию на 07.11.2019 года зарегистрировано 29 больных, среди них 24 ребенка и 5 взрослых. Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. На сегодня 27 больных госпитализированы. У 20 больных диагноз подтвержден иммунологически", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания гепатитом "А" в Чернигове. Правоохранители проводят расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Также РБК-Украина писало, что в Черниговском горсовете обнаружили источник гепатита в учебном заведении города. Вероятно, источником гепатита "А" стала работница пищевого блока образовательного учреждения. Женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.