В Чернигове подтвердили случаи инфицирования "Дельта"-штамом коронавируса

"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - говорится в сообщении.

Этот штамм значительно заразнее и 2,26 раз чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

"Все вакцины, используемые в Чернигове - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта"", - отмечают в горсовете.

По состоянию на 10 августа в Чернигове первую дозу вакцины получили 38 434 человека, а вторую - 22 396. Это соответственно, примерно 16,35% и 9,5% взрослого населения города.