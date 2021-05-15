В Чернигове патрульные во время выезда на вызов застрелили мужчину, который напал на них с ножом

В Чернигове во время выезда по вызову по факту домашнего насилия сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие. Мужчина от полученных ранений скончался.

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

На место происшествия выехали представители прокуратуры, а также следователи Госбюро расследований. Открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

"Начато досудебное расследование. По его результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В то же время, местное издание ЧЕline сообщило подробности инцидента.

Так, в полицию поступил вызов о домашнем насилии в одной из квартир по улице Жабинского. Соседи услышали женские крики о помощи и якобы мужчина угрожал женщине физической расправой.

На вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Поскольку была угроза жизни человека, полицейские приняли решение проникнуть в квартиру. Подручными средствами открыли дверь и увидели мужчину, который в обеих руках держал ножи.

Мужчина был агрессивен и не реагировал на команды патрульных. После этого он внезапно пошел с ножами на правоохранителей.

"Согласно Закону Украины "О Национальной полиции", патрульные применили огнестрельное оружие и ранили мужчину", - сообщили изданию в полиции Черниговской области.

В полиции утверждают, что правоохранители вызвали на место происшествия "скорую" и до ее приезда оказывали первую медицинскую помощь раненому мужчине. Затем медики более часа пытались реанимировать нападавшего, но спасти его жизнь не удалось.