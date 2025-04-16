Чернігівців образили слова начальника МВА, на знак протесту вони насадили квіти у сотні дворів



"Дякую сотням чернігівців, які долучилися до великої міської толоки та висадили квіти у 120 дворах міста. Це наша чітка та мирна позиція та протест проти зневажливих висловлювань чиновника на адресу містян. Ми не дозволимо нікому ображати чернігівців та зневажати наше місто! Толока і висадка квітів - це наш спосіб сказати: "Будякам не місце в Чернігові!", - написав Олександр Ломако.

Обурення чернігівців викликали слова Брижинського про те, що людей, які вимагають від влади проводити роботи з благоустрою, ремонтувати дороги та саджати квіти під час війни, "треба лікувати".

"Місто повинно бути красивим, у будь-який час. Ми підтримуємо військових. Наші родичі воюють. Але потрібно, щоб вони поверталися в гарне місто", - кажуть містяни.

Нагадаємо, напередодні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, говорячи про скарги людей на відсутність благоустрою в місті, заявив: "Люди, які порушують ці питання, кому хочеться нюхати квіточки, напевно, в них щось ненормально з головою. Цих людей треба лікувати, які кажуть, що треба саджати під час війни квіти, треба вкладати нову бруківку".

Загальноміська толока проходила в Чернігові з 12 по 15 квітня. Під час толоки було організовано прибирання кількох зелених зон міста, а також озеленення дворів біля багатоповерхівок, повідомив Ломако.