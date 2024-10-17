У Чернігівській області сталося ДТП в якому загинули діти

Резонансні ДТП в Україні

Днями відомий український актор Артур Логай потрапив у ДТП. Його мотоцикл підрізав легковий автомобіль.

11 жовтня біля Львова зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка "Нової пошти" та ще кілька легкових автомобілів. Загинули двоє, постраждали десятки людей.

Також нещодавно у Польщі біля кордону з Україною сталася ДТП, в якій загинули українці.

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