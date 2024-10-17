UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Чернігівській області сталося ДТП в якому загинули діти

Фото: у смертельному ДТП загинули четверо людей (freepik.com)
Автор: Валерій Савицький

У Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло четверо людей. Двоє з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

Легковий автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". Загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина і двоє дітей 2016 та 2024 року народження.

На місці події працювали рятувальники і правоохоронці.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)

Резонансні ДТП в Україні

Днями відомий український актор Артур Логай потрапив у ДТП. Його мотоцикл підрізав легковий автомобіль.

11 жовтня біля Львова зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка "Нової пошти" та ще кілька легкових автомобілів. Загинули двоє, постраждали десятки людей.

Також нещодавно у Польщі біля кордону з Україною сталася ДТП, в якій загинули українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП