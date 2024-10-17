У Чернігівській області сталося ДТП в якому загинули діти

У Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло четверо людей. Двоє з них - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.
Легковий автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". Загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина і двоє дітей 2016 та 2024 року народження.
На місці події працювали рятувальники і правоохоронці.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)
Днями відомий український актор Артур Логай потрапив у ДТП. Його мотоцикл підрізав легковий автомобіль.
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Також нещодавно у Польщі біля кордону з Україною сталася ДТП, в якій загинули українці.
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