UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Чернігівській області під час обстрілу прикордонних сіл загинув цивільний

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 8 жовтня, російські військові обстріляли околиці прикордонних сіл Городнянської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області. Внаслідок удару загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"У результаті обстрілу житель села Мощенка, який перебував у лісовому масиві, загинув на місці від отриманих травм", - пише пресслужба.

Згідно з попередніми даними, ворог вів обстріл зі ствольної артилерії та РСЗВ з прикордонної території РФ.

Фото: в Чернігівській області під час обстрілу прикордонних сіл загинув цивільний (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, вчора, 8 жовтня, чотири рази з гелікоптерів обстріляла територію Сумської області. Загалом було зафіксовано 55 ударів. Внаслідок обстрілу по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьРосійська Федерація