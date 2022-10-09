Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Фото: в Чернігівській області під час обстрілу прикордонних сіл загинув цивільний (t.me/pgo_gov_ua)

Згідно з попередніми даними, ворог вів обстріл зі ствольної артилерії та РСЗВ з прикордонної території РФ.

"У результаті обстрілу житель села Мощенка, який перебував у лісовому масиві, загинув на місці від отриманих травм", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, вчора, 8 жовтня, чотири рази з гелікоптерів обстріляла територію Сумської області. Загалом було зафіксовано 55 ударів. Внаслідок обстрілу по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

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