В Черкасской области житель села сорвал и сжег флаг Украины: ему грозит до 3 лет тюрьмы

По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в деревне Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджог.

Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото: флаг Украины сорвал и сжег житель села в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)