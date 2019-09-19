В Черкасской области задержали подозреваемых в двойном убийстве

В Черкасской области сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщил начальник криминальной полиции Евгений Коваль, 18 сентября, в поле, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", были обнаружены трупы двух мужчин со следами от ударов и колото-резаными ранами. Полицейские предполагают, что пострадавших перед смертью пытали.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что у них был конфликт с потерпевшими", - сообщил Коваль.

Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались бежать в другую страну.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", - сказал Коваль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: задержание подозреваемых в убийсте (npu.gov.ua)

Напомним, 18 сентября в Николаеве на газовой заправке застрелили трех человек. Тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки.

РБК-Украина сообщало ранее, что в Акимовке Запорожской области у входа в поселковый совет из автомата расстреляли замглавы объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.