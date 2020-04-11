В Черкасской области умер пациент с COVID-19

В Черкасской инфекционной больнице сегодня умер больной коронавирусом пациент. Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар на своей странице в Facebook.

По данным руководителя ОГА, сегодня в больнице зафиксировали смерть 73-летнего мужчины, который проживал на территории области. В больницу больного госпитализировали 6 апреля в тяжелом состоянии.

Отмечается, что у мужчины была сложная кардиологическая патология.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове коронавирус подтвердился у ранее умершего пациента. Мужчина умер в ночь на 9 апреля, но результаты его анализов на коронавирус стали известны лишь вчера вечером. В больницу он попал с хронической пневмонией.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком умер больной коронавирусом 71-летний мужчина. У умершего было воспаление легких. Это уже шестая смерть от коронавируса в области.

Как известно, по состоянию на утро 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 73 пациента.