В Черкасской области произошло масштабное ДТП с эвакуированными: пострадали дети

В Черкасской области произошла масштабная авария. Участника ДТП стали эвакуированные люди, ехавшие из Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

Спикер Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок отметила, что авария произошла в селе Сычевка. В ДТП попали 4 автомобиля, в каждом из них были дети.

На месте происшествия работали медики, к счастью обошлось без жертв. Фельдшеры оказали помощь 29-летней женщине и 7-летнему мальчику. В районную больницу госпитализировали 33-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и 3-летнего мальчика с ушибом лобной области головы.