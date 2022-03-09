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В Черкасской области произошло масштабное ДТП с эвакуированными: пострадали дети

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Черкасская область, Среда 09 марта 2022 10:59
В Черкасской области произошло масштабное ДТП с эвакуированными: пострадали дети Фото: в Черкасской области произошло ДТП с эвакуированными (suspilne.media)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области произошла масштабная авария. Участника ДТП стали эвакуированные люди, ехавшие из Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Спикер Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок отметила, что авария произошла в селе Сычевка. В ДТП попали 4 автомобиля, в каждом из них были дети.

На месте происшествия работали медики, к счастью обошлось без жертв. Фельдшеры оказали помощь 29-летней женщине и 7-летнему мальчику. В районную больницу госпитализировали 33-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и 3-летнего мальчика с ушибом лобной области головы.

Напомним, что в Польше автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Пострадали 6 человек, из них 5 - дети.

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