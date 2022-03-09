В Черкасской области произошло масштабное ДТП с эвакуированными: пострадали дети
В Черкасской области произошла масштабная авария. Участника ДТП стали эвакуированные люди, ехавшие из Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Спикер Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок отметила, что авария произошла в селе Сычевка. В ДТП попали 4 автомобиля, в каждом из них были дети.
На месте происшествия работали медики, к счастью обошлось без жертв. Фельдшеры оказали помощь 29-летней женщине и 7-летнему мальчику. В районную больницу госпитализировали 33-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и 3-летнего мальчика с ушибом лобной области головы.
Напомним, что в Польше автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Пострадали 6 человек, из них 5 - дети.
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