В Черкасской области мужчина напал на сотрудника полиции

В Черкасской области вчера, 6 марта, в результате конфликта в одном из сел Уманского района произошло нападение на правоохранителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с председателем сельского совета, после чего совершил нападение на сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия.

"Полицейские приняли решение применить наручники. Во время задержания, злоумышленник, ударом ноги повредил служебный автомобиль и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленник был задержан, а по факту инцидента открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 УК Украины, то есть угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области пьяный водитель транспортного средства совершил нападение на сотрудника патрульной полиции. Злоумышленник ударил полицейского во время оформления административного материала.