В Черкасской области группа детей попала в ДТП, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Черкасской области (facebook.com)

Одна из пострадавших до сих пор без сознания

В Жашковском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала группа детей, двое из них оказались в больнице. Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, сегодня, около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля.

"На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечает Проценко, группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.

В результате происшествия двое детей получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.

С*появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса под Жашковом, с участием грузовика DAF и автобуса с группой школьников. Опубликовано Konstantin Protsenko Суббота, 20 октября 2018 г.

В больницу попал также водитель автобуса. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

"Одна из двух девочек до сих пор без сознания", - отметил Проценко.

Медицинские работники проводят осмотр других детей.

Фото: ДТП в Черкасской области (facebook.com)

Во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Руська" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП погиб на месте рядовой патрульной полиции.

Кроме того, в Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек.