В Черкасской области группа детей попала в ДТП, есть пострадавшие

Одна из пострадавших до сих пор без сознания
В Жашковском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала группа детей, двое из них оказались в больнице. Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.
По его словам, сегодня, около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля.
"На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - говорится в сообщении.
Как отмечает Проценко, группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.
В результате происшествия двое детей получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.
С*появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса под Жашковом, с участием грузовика DAF и автобуса с группой школьников.Опубликовано Konstantin Protsenko Суббота, 20 октября 2018 г.
В больницу попал также водитель автобуса. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.
"Одна из двух девочек до сих пор без сознания", - отметил Проценко.
Медицинские работники проводят осмотр других детей.
Фото: ДТП в Черкасской области (facebook.com)
Во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Руська" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП погиб на месте рядовой патрульной полиции.
Кроме того, в Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек.