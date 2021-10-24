UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черкасской области адвокат продавала клиентам фейковые COVID-тесты

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черкасской области полицейские разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об изготовлении поддельных отрицательных тестов она договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Поддельные справки правонарушительница предлагала своим клиентам, в частности тем, кто планировал поехать на отдых за границу. Справка для выезда из Украины стоила 500 гривен, а за справку для возвращения домой брала по 550 гривен.

"Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили адвокату о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов. В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьсертификат вакцинации