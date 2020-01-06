Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу полиции.

Другой ребенок пострадал, сейчас она находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП задержан по статье 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера правоохранители задержали 27-летнего жителя Киева, устроившего смертельное автомобильное происшествие на трассе Киев-Чоп, в результате которого погиб ребенок.

Добавим, что на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

РБК-Украина писало, что днем 30 декабря в Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств пострадали 2 человека, в частности ребенок.