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В Черкассах разворачивают временный COVID-госпиталь

Автор: Игорь Литвиненко

В Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Госпиталь будет создан на базе родительного дома.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook.

По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третей" городской больнице - 39.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.

При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемая.

Напомним, ранее мобильный госпиталь для больных COVID развернули в Ивано-Франковской области.

Также РБК-Украина писало, что во Львове создали комиссию для подготовки временных COVID-госпиталей.

Отметим, по состоянию на 15 марта в 9 регионах Украины, среди которых и Черкасская область, превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19. Также в Украине расширили "оранжевую" зону карантина до 11 регионов. В "красной" зоне остаются четыре области.

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Новости Украины ЧеркассыгоспитальКоронавирус
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