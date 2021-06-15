В Черкассах разоблачили схему с фейковыми COVID-справками для путешествий

В Черкассах Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему реализации поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Фейковые документы делали также для выезда за границу.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Схему организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, планировавшие выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

По оперативной информации, ежемесячный доход участников схемы составил почти 100 тыс. грн.

Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кофейнях.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.