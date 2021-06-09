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В Черкассах произошло ДТП: пострадали семь человек, среди которых есть дети

Автор: Мария Кучерявец

В Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали семь человек, среди которых были дети. К месту происшествия выехали четыре бригады медиков.

Об этом сообщает пресс-служба КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

"Вчера в 22:24 на перекрестке улиц Надпольная и Грушевского в Черкассах столкнулись ВАЗ и Volkswagen. Сообщили о большом количестве пострадавших, поэтому к месту происшествия выехали четыре бригады экстренной помощи",- говорится в сообщении.

Известно, что на месте аварии медики оказывали помощь 8-летнему мальчику с ушибами, 49-летней женщине с ушибом грудной клетки и 43-летней женщине с многочисленными гематомами.

В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали мальчика и девочку восьми лет с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

Также в больницу медики доставили 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами и 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.

Добавим, что вчера на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате пострадали пять человек.

Также РБК-Украина писало, что в селе в Бабина Львовской области вечером 6 июня на автодороге Львов-Самбор столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Volkswagen Т4, в результате чего погибли два человека.

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