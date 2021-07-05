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В Черкассах иностранцы устроили стрельбу

Автор: Мария Кучерявец

На улице Самуила Кошки в Черкассах произошла стрельба из-за конфликта между двумя иностранцами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Около 21:10 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки. На место происшествия выехали правоохранители",- говорится в сообщении.

Известно, что силовики задержали мужчину с оружием. Предварительно установлено, что между двумя иностранцами произошел конфликт.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Патрульные обеспечивают охрану прилегающей территории.

Сотрудники полиции выясняют детали инцидента, проводится проверка на законность получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия.

Отмечено, что миграционная служба проверяет законность пребывания данных лиц в Украине.

Фото: с места стрельбы в Черкассах (ch.npu.gov.ua)

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ЧеркассыСтрельбаиностранецпроисшествие