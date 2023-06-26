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У Черкаській області сталася ДТП: загинуло четверо людей, ще шестеро постраждали

Фото: ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

На трасі "Стрий-Ізварине" у Черкаській області сьогодні, 26 червня, трапилась смертельна ДТП. В результаті цього загинуло четверо людей, ще шестеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"26 червня на трасі "Стрий-Ізварине", поблизу села Бабанка (Черкаська область), сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" та вантажного автомобіля "Renault", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті зіткнення 4 особи загинули, ще 6 - отримали травми.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС деблокували 4 загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.

Нещодавно смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

До цього у Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.

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