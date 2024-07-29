UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Начальник "Старобабанівської виправної колонії" погрожував вогнепальною зброєю працівнику автосервісу. Співробітники ДБР повідомили йому про підозру.

24 липня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, приїхав у приміщенні СТО неподалік Умані в Черкаській області.

Під час бесіди з працівником станції начальник не залишився задоволений відповідями і почав погрожувати зброєю. Спочатку він витягнув пістолет і приставив його до живота опонента, а потім вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

 

Фото: У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО (dbr.gov.ua)

Раніше в Одесі затримали головного спеціаліста одного з відділів ОДА, який вимагав гроші за надання відстрочки від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРЧеркасская область