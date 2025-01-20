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У Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині: що відомо

Черкаси, Понеділок 20 січня 2025 10:35
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У Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині: що відомо Фото: жінку затримали за стрілянину у магазині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Черкасах жінка увійшла до магазину з пістолетом та відкрила вогонь. Правоохоронці затримали правопорушницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

У п'ятницю ввечері, 17 січня, на вулиці Митницькій, підозрювана увійшла до місцевого магазину з пістолетом і здійснила декілька пострілів.

На момент події в приміщенні перебували покупці та персонал магазину. Постріли викликали паніку серед людей, однак, ніхто не постраждав.

Працівники магазину та клієнти швидко відреагували, обеззброїли жінку й викликали поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали правопорушницю в порядку ст. 208 КПК України.

У Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині: що відомо

Фото: поліція Черкаської області

Мотиви поведінки наразі з’ясовують слідчі поліції. 31-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням зброї за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вона відмовилася від медичного освідування, тому чи перебувала в стані сп’яніння наразі невідомо.

Зброю вилучено та направлено на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 23 листопада 2024 року, у Києві відбулася смертельна стрілянина. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка.

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