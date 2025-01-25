У Черкасах сталася стрілянина: є травмовані

Випадки стрілянини в Україні

Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Крім того, 17 вересня в мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці в Києві. У поліції повідомили, що отримали повідомлення про те, що поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участю групи осіб.

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