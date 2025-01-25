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У Черкасах сталася стрілянина: є травмовані

Фото: у Черкасах сталася стрілянина (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Каріна Левицька

У Черкасах сьогодні, 25 січня, сталася стрілянина. Правоохоронці вже затримали правопорушника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

За даними поліції, поруч парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах відбулася стріляна.

"Попередньо є травмовані люди", - додали правоохоронці.

За їх даними, наразі на місці події працюють поліцейські та медики.

"Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі згодом", - додали в поліції.

Випадки стрілянини в Україні

Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Крім того, 17 вересня в мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці в Києві. У поліції повідомили, що отримали повідомлення про те, що поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участю групи осіб.

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Черкаси