У Черкасах сталася стрілянина: є травмовані

У Черкасах сьогодні, 25 січня, сталася стрілянина. Правоохоронці вже затримали правопорушника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.
За даними поліції, поруч парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах відбулася стріляна.
"Попередньо є травмовані люди", - додали правоохоронці.
За їх даними, наразі на місці події працюють поліцейські та медики.
"Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі згодом", - додали в поліції.
Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.
Крім того, 17 вересня в мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці в Києві. У поліції повідомили, що отримали повідомлення про те, що поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участю групи осіб.
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