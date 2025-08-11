У Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості: деталі

Інцидент стався в січні 2025 року в Черкасах. За даними слідства, жінка за кермом автомобіля рухалася в темну пору доби з перевищенням швидкості.

Вона збила 67-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Фото: Правоохоронницю з Черкащини підозрюють у смертельній ДТП (dbr.gov.ua)

Експертиза підтвердила, що потерпілий був напідпитку. Водійка ж була твереза - ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння у неї не виявили.

Жінці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.