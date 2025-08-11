UA

Війна в Україні

У Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості: деталі

Фото: Правоохоронницю з Черкащини підозрюють у смертельній ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці районного відділу поліції на Черкащині, яка стала причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Інцидент стався в січні 2025 року в Черкасах. За даними слідства, жінка за кермом автомобіля рухалася в темну пору доби з перевищенням швидкості.

Вона збила 67-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Фото: Правоохоронницю з Черкащини підозрюють у смертельній ДТП (dbr.gov.ua)

Експертиза підтвердила, що потерпілий був напідпитку. Водійка ж була твереза - ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння у неї не виявили.

Жінці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

ДТП в Україні

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 28 липня в Новоселиці за участі поліцейської, яка перебувала поза службою.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

Крім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.

Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

