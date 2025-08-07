У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

За даними джерел РБК-Україна, біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.

З "МакДональдзу" евакуювали пораненого

З захопленого закладу харчування лікарі "швидкої" евакуювали пораненого на ношах. Перед цим всередину будівлі зайшли працівники спецпідрозділу поліції КОРД.

За даними джерел РБК-Україна, пораненим виявився сам стрілець, який і захопив ресторан, під час стрілянини він сам себе поранив.