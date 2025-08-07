UA

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина

Фото: у Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У Черкасах сьогодні вдень, 7 серпня, чоловік зі зброєю захопив ресторан "МакДональдз", у закладі харчування пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу національної поліції.

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

За даними джерел РБК-Україна, біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.

З "МакДональдзу" евакуювали пораненого

З захопленого закладу харчування лікарі "швидкої" евакуювали пораненого на ношах. Перед цим всередину будівлі зайшли працівники спецпідрозділу поліції КОРД.

За даними джерел РБК-Україна, пораненим виявився сам стрілець, який і захопив ресторан, під час стрілянини він сам себе поранив. 

Інциденти зі зброєю

Нагадаємо, що 3 липня в Харкові до одної з лікарень доставили 22-річного ветерана ЗСУ. Він отримав поранення у живіт, після того, як незнайомець вистрілив з пістолета. Після інциденту поліція розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження.

Також наприкінці липня невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрілянину з пістолета по автомобілю, що рухався. Незабаром правопорушника затримали.

За версією чоловіка, він вчинив так через конфлікт із водієм, який стався напередодні. Відомо, що власник транспорту, по якому була стрілянина - не постраждав.

