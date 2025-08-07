ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина

Четвер 07 серпня 2025 11:57
UA EN RU
У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина Фото: у Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У Черкасах сьогодні вдень, 7 серпня, чоловік зі зброєю захопив ресторан "МакДональдз", у закладі харчування пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу національної поліції.

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

За даними джерел РБК-Україна, біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.

З "МакДональдзу" евакуювали пораненого

З захопленого закладу харчування лікарі "швидкої" евакуювали пораненого на ношах. Перед цим всередину будівлі зайшли працівники спецпідрозділу поліції КОРД.

За даними джерел РБК-Україна, пораненим виявився сам стрілець, який і захопив ресторан, під час стрілянини він сам себе поранив.

Інциденти зі зброєю

Нагадаємо, що 3 липня в Харкові до одної з лікарень доставили 22-річного ветерана ЗСУ. Він отримав поранення у живіт, після того, як незнайомець вистрілив з пістолета. Після інциденту поліція розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження.

Також наприкінці липня невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрілянину з пістолета по автомобілю, що рухався. Незабаром правопорушника затримали.

За версією чоловіка, він вчинив так через конфлікт із водієм, який стався напередодні. Відомо, що власник транспорту, по якому була стрілянина - не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдз Черкаси
Новини
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО