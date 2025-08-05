У Черкасах чоловік з гранатою хотів взяти у заручники працівників ТЦК

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату та висмикнув чеку", - зазначили у ТЦК.

Повідомляється, що чоловік почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів. За даними місцевих ЗМІ, згодом чоловіка затримали представники поліції.

"Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям громадянина", - додали у Черкаському обласному ТЦК.