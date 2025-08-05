У Черкасах чоловік з гранатою хотів взяти у заручники працівників ТЦК

У Черкасах сьогодні зранку, 5 серпня, чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаського обласного ТЦК.
"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату та висмикнув чеку", - зазначили у ТЦК.
Повідомляється, що чоловік почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.
Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів. За даними місцевих ЗМІ, згодом чоловіка затримали представники поліції.
"Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям громадянина", - додали у Черкаському обласному ТЦК.
Нагадаємо, вчора, 4 серпня, на об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки. В результаті сталася ДТП.
Також днями в Миколаївській області група людей напала на військових ТЦК. Нападники, озброєні битами та металевими трубами, побили військовослужбовця і пошкодили службове авто.
Окрім того, у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення вінницького ТЦК в ніч з 1 на 2 серпня. П’ятьох учасників затримано.