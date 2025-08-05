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У Черкасах чоловік з гранатою хотів взяти у заручники працівників ТЦК

Фото: у Черкасах чоловік з гранатою хотів взяти у заручники працівників ТЦК ( facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

У Черкасах сьогодні зранку, 5 серпня, чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаського обласного ТЦК.

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату та висмикнув чеку", - зазначили у ТЦК.

Повідомляється, що чоловік почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники  військовослужбовців ТЦК.

Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів. За даними місцевих ЗМІ, згодом чоловіка затримали представники поліції.

"Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям громадянина", - додали у Черкаському обласному ТЦК.

Конфлікти з ТЦК

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, на об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки. В результаті сталася ДТП.

Також днями в Миколаївській області група людей напала на військових ТЦК. Нападники, озброєні битами та металевими трубами, побили військовослужбовця і пошкодили службове авто.

Окрім того, у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення вінницького ТЦК в ніч з 1 на 2 серпня. П’ятьох учасників затримано.

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