Черговий теракт. Росіяни обстріляли Куп'янский район, є жертви

Російські окупанти обстріляли Грушівку Харківської області. В результаті атаки двоє людей загинули, дев'ятеро зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині... Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей", - написав він.
Синєгубов зазначив, це ще не остаточні дані.
Він додав, що поранених госпіталізували до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.
Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли хворих та персонал психіатричної лікарні під час евакуації в Харківському районі. Внаслідок обстрілу загинули чотири медпрацівника, два пацієнта були поранені.
У Кремінній Луганській області окупанти розстріляли з танку 56 літніх людей.
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