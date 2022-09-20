Черговий теракт. Росіяни обстріляли Куп'янский район, є жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Він додав, що поранених госпіталізували до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.

Синєгубов зазначив, це ще не остаточні дані.

"Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині... Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей", - написав він.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли хворих та персонал психіатричної лікарні під час евакуації в Харківському районі. Внаслідок обстрілу загинули чотири медпрацівника, два пацієнта були поранені.

У Кремінній Луганській області окупанти розстріляли з танку 56 літніх людей.

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