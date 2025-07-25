Черговий агент Росії "присів" на 15 років: готував теракти проти Нацгвардії та ТЦК

В Україні суд засудив до 15 років за ґратами та конфіскації майна агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Чоловік на замовлення росіян планував серію терактів проти українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Слідство встановило, що 32-річний мешканець Хмельницького, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків, під час пошуку "легкого заробітку" потрапив до уваги російських спецслужб. Керівник так званого "відділу управління ФСБ по Республіці Крим" особисто завербував рецидивіста.

Спочатку агент росіян виконував "доручення" з розвідки - обходив Хмельницький та його околиці, фіксував на фото локації, де розташовувалися підрозділи Сил оборони. Дані він передавав куратору.

Після виконання кількох завдань російський куратор доручив злочинцю нову справу - скоїти кілька терористичних актів у Хмельницькому.

"За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв (СВП) для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому", - сказано у повідомленні.

"За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - додали в держбезпеці.