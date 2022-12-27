Через вбивства мобілізованих. У Бердянську окупантам дозволили працювати "під прикриттям"

Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську дозволили пересуватись у цивільній формі. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти аби не сіяти панічні настрої серед особового складу", - йдеться в повідомленні.
Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному, як зазначають в Центрі, є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ.
"Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе", - додають в повідомленні.
Як повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, внаслідок чого було знеструмлено мобілізаційні підрозділи противника, що дислокуються в мікрорайоні Коса.
Нагадаємо, що після підриву трансформаторної підстанції у Бердянську місцеві колаборанти заявляли про нібито знеструмлення 10 тисяч жителів, при цьому самі партизани зазначали, що залишили окупантів без світла, адже саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації.
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