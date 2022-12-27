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Через вбивства мобілізованих. У Бердянську окупантам дозволили працювати "під прикриттям"

Фото: у Бердянську окупантам дозволили працювати "під прикриттям" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську дозволили пересуватись у цивільній формі. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти аби не сіяти панічні настрої серед особового складу", - йдеться в повідомленні.

Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному, як зазначають в Центрі, є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ.

"Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе", - додають в повідомленні.

Як повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, внаслідок чого було знеструмлено мобілізаційні підрозділи противника, що дислокуються в мікрорайоні Коса.

Нагадаємо, що після підриву трансформаторної підстанції у Бердянську місцеві колаборанти заявляли про нібито знеструмлення 10 тисяч жителів, при цьому самі партизани зазначали, що залишили окупантів без світла, адже саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації.

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Бердянськ