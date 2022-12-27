Через вбивства мобілізованих. У Бердянську окупантам дозволили працювати "під прикриттям"

Фото: у Бердянську окупантам дозволили працювати "під прикриттям" (GettyImages)

Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську дозволили пересуватись у цивільній формі. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти аби не сіяти панічні настрої серед особового складу", - йдеться в повідомленні. Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному, як зазначають в Центрі, є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ. "Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе", - додають в повідомленні.