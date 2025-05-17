Через цинічний удар РФ по автобусу в Сумській області багато загиблих: кадри з місця

"На жаль, внаслідок цинічного удару росіян по автобусу з цивільними є загиблі. За попередньою інформацією загинули 8 людей. Мої співчуття близьким загиблих". - розповів чиновник.

Крім того, начальник ОВА повідомив, що через обстріл 5 людей були поранені

"Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в заяві Григорова.

Чиновник розповів, що обстріл відбувся о 06:17, коли автобус виїжджав з міста Білопілля - на Суми.

За передніми даними, росіяни вдарили по пасажирському транспорту, використавши БПЛА типу "Ланцет".

Оновлено: кількість жертв зросла до 9

В Національній поліції розповіли, що в Білопіллі через удар РФ по автобусу, за попередніми даними, загинуло дев'ять людей, ще четверо були поранені.

В НПУ звернули увагу, що окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі.

"Це не просто черговий обстріл - це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності", - зазначили в поліції.

Також в правоохоронних органах додали, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції.

"Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності", - додали в НПУ.

Показані фото з місця обстрілу

В Національній поліції та в Сумській ОВА оприлюднили кадри, на яких був показаний автобус після російської атаки.

Війська РФ обстріляли автобус біля Білопілля

Раніше сьогодні стало відомо, що російські терористи завдали ударів по рейсовому автобусу в Сумській області недалеко від міста Білопілля.

Тоді в Сумській ОВА розповіли, що в результаті атаки були постраждалі, але на той момент про кількість даних не було. Також вказувалося, що на місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби.