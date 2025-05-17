Через цинічний удар РФ по автобусу в Сумській області багато загиблих: кадри з місця

В результаті російського повітряного удару по цивільному автобус біля Білопілля Сумської області загинули дев'ять людей. Є також поранені, й триває рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
"На жаль, внаслідок цинічного удару росіян по автобусу з цивільними є загиблі. За попередньою інформацією загинули 8 людей. Мої співчуття близьким загиблих". - розповів чиновник.
Крім того, начальник ОВА повідомив, що через обстріл 5 людей були поранені
"Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в заяві Григорова.
Чиновник розповів, що обстріл відбувся о 06:17, коли автобус виїжджав з міста Білопілля - на Суми.
За передніми даними, росіяни вдарили по пасажирському транспорту, використавши БПЛА типу "Ланцет".
В Національній поліції розповіли, що в Білопіллі через удар РФ по автобусу, за попередніми даними, загинуло дев'ять людей, ще четверо були поранені.
В НПУ звернули увагу, що окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі.
"Це не просто черговий обстріл - це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності", - зазначили в поліції.
Також в правоохоронних органах додали, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції.
"Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності", - додали в НПУ.
В Національній поліції та в Сумській ОВА оприлюднили кадри, на яких був показаний автобус після російської атаки.
Раніше сьогодні стало відомо, що російські терористи завдали ударів по рейсовому автобусу в Сумській області недалеко від міста Білопілля.
Тоді в Сумській ОВА розповіли, що в результаті атаки були постраждалі, але на той момент про кількість даних не було. Також вказувалося, що на місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби.
Зауважимо, що у Білопіллі, яке розташоване біля кордону з РФ через посилення ворожих обстрілів триває евакуація мешканців. Крім цього міста, йдеться також про н.п. Ворожба.
Нагадаємо, в Сумській райдержадміністрації закликали раніше мешканців цих міст "терміново евакуюватись в безпечне місце". В адміністрації також інформували, що евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок.
Також повідомлялося, що 5 травня російські терористи масовано обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атаки були загиблі та поранені.
А 8 травня росармія завдала авіаударів по Білопільській громаді в Сумській області, і тоді постраждала жінка, яку рятувальники витягли з-під завалів.
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