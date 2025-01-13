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Через три дні повісився: солдат РФ вкоротив собі віку після наказу йти на війну в Україну

Понеділок 13 січня 2025 21:25
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Через три дні повісився: солдат РФ вкоротив собі віку після наказу йти на війну в Україну Ілюстративне фото: ГУР перехопило розповідь про суїцид російського солдата (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники опублікували нове аудіоперехоплення. У ньому росіянка розповідає про суїцид російського військовослужбовця через три дні відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР.

У відео, опублікованому розвідкою, росіянка розповідає про самогубство російського військового після наказу керівництва "після відпустки" йти на війну проти України.

"На похоронах була. Дімка повісився. На Камчатці служив. А йому сказали - їдь у відпустку, а після відпустки на "СВО". Приїхав у відпустку в Грайворон, три дні побув і повісився", - розповіла вона.

Раніше ми писали про те, що українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Також ми писали, що ГУР перехоплювало розмови командування РФ, у яких згадувалися накази розстрілювати українських полонених.

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