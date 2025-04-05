Через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби

"Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом", - заявив Кулеба.

За його словами, на знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода - прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", - пояснив він.

Кулеба зауважив, що внаслідок вчорашнього ворожого удару балістичною ракетою та "Шахедами" 74 людини постраждали в Кривому Розі, серед них 19 загиблих.

Зауважимо, що про оголошення Дня жалоби також повідомляли в Харківській, Київській та Запорізькій областях.