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Через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби

Фото: по всій Україні оголошено день жалоби (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

По всій Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу. У містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом", - заявив Кулеба.

За його словами, на знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода - прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", - пояснив він.

Кулеба зауважив, що внаслідок вчорашнього ворожого удару балістичною ракетою та "Шахедами" 74 людини постраждали в Кривому Розі, серед них 19 загиблих. 

Зауважимо, що про оголошення Дня жалоби також повідомляли в Харківській, Київській та Запорізькій областях.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що вчора, ​4 квітня, російські війська вдарили по Кривому Розі, внаслідок ворожої атаки загинули багато людей, серед них були діти.

Касетна ракета влучила в житловий район поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей напад, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення її агресії.

Він також висловив розчарування слабкою реакцією з боку Сполучених Штатів. Він зауважив, що очікував більш рішучих дій від американських партнерів.

Європейський Союз також оперативно відреагував на трагедію, засудивши дії Росії та підтвердивши свою солідарність з Україною.

Детальніше про атаку на місто та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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