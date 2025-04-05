Через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби
По всій Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу. У містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом", - заявив Кулеба.
За його словами, на знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.
"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода - прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", - пояснив він.
Кулеба зауважив, що внаслідок вчорашнього ворожого удару балістичною ракетою та "Шахедами" 74 людини постраждали в Кривому Розі, серед них 19 загиблих.
Зауважимо, що про оголошення Дня жалоби також повідомляли в Харківській, Київській та Запорізькій областях.
Удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, що вчора, 4 квітня, російські війська вдарили по Кривому Розі, внаслідок ворожої атаки загинули багато людей, серед них були діти.
Касетна ракета влучила в житловий район поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів.
Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей напад, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення її агресії.
Він також висловив розчарування слабкою реакцією з боку Сполучених Штатів. Він зауважив, що очікував більш рішучих дій від американських партнерів.
Європейський Союз також оперативно відреагував на трагедію, засудивши дії Росії та підтвердивши свою солідарність з Україною.
Детальніше про атаку на місто та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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