Через смертельний інцидент: Toyota зупинила виробництво кросовера RAV4

Надзвичайні обставини призвели до порушення ланцюжків постачання, і Toyota довелося призупинити виробництво на двох заводах. Простоюватимуть три конвеєри, на яких випускають RAV4, Harrier і Venza. Скільки триватиме затримка, поки не уточнюється.

Вибух стався на заводі Chuo Spring Co - це підприємство входить до Toyota Group та займається виробництвом пружин підвіски, а також кабелів електропроводки. Смертельний випадок на виробництві, напевно, спровокує розслідування, тому прогнозувати, коли RAV4 повернуться на конвеєр інсайдери не беруться.

У Японії не вперше відбуваються позаштатні ситуації на виробництві. У жовтні 2023 року у постачальника Toyota теж стався вибух, і тоді вісім заводів та 13 виробничих ліній простоювали десять днів.