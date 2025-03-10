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Через смертельний інцидент: Toyota зупинила виробництво кросовера RAV4

Понеділок 10 березня 2025 13:30
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Через смертельний інцидент: Toyota зупинила виробництво кросовера RAV4 Фото: Toyota зупинила виробництво кросовера RAV4 (media.toyota.ca)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota зупинила виробництво кросовера RAV4 через смертельний інцидент. Зазначається, що на фабриці у найважливішого постачальника стався вибух: один робітник загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Automotive News.

Надзвичайні обставини призвели до порушення ланцюжків постачання, і Toyota довелося призупинити виробництво на двох заводах. Простоюватимуть три конвеєри, на яких випускають RAV4, Harrier і Venza. Скільки триватиме затримка, поки не уточнюється.

Вибух стався на заводі Chuo Spring Co - це підприємство входить до Toyota Group та займається виробництвом пружин підвіски, а також кабелів електропроводки. Смертельний випадок на виробництві, напевно, спровокує розслідування, тому прогнозувати, коли RAV4 повернуться на конвеєр інсайдери не беруться.

У Японії не вперше відбуваються позаштатні ситуації на виробництві. У жовтні 2023 року у постачальника Toyota теж стався вибух, і тоді вісім заводів та 13 виробничих ліній простоювали десять днів.

New 2023 Toyota RAV4 focuses on multimedia, connectivity and safety upgrades - Toyota Media Site

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