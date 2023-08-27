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Через расову ненависть. В США чоловік застрелив трьох темношкірих

Фото: в США чоловік вбив трьох темношкірих людей
Автор: Антон Малиновський

В американському Джексонвілі, штат Флорида, озброєний гвинтівкою та пістолетом чоловік увірвався до магазину та застрелив трьох темношкірих відвідувачів. Після він застрелився сам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шериф міста 

Слідство зазначає, що злочин було скоєно на расовій основі, адже перед злочином він розіслав кілька маніфестів до ЗМІ, де виражав свою ненависть до темношкірих. Крім цього, його зброя була розмальована свастиками.

Масові стрілянини в США

В США нерідко стаються масові стрілянини. Так, 25 серпня повідомлялось про те, що колишній поліцейський вбив трьох людей і поранив ще шістьох у байкерському барі в Південній Каліфорнії.

Раніше повідомлялось про масштабну стрілянину на вечірці в місті Балтімор, штат Меріленд, США. Там було вбито щонайменше двоє людей і ще 28 отримали поранення.

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