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Через ранкові удари по Україні один працівник ДТЕК загинув, шестеро поранено

Фото: через ранкові удари по Україні один працівник ДТЕК загинув, шестеро поранено (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 18 жовтня, під час атаки енергетичних об'єктів в Україні поранення отримали сім працівників компанії ДТЕК. Один з них помер в автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті компанії.

"Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго". За попередньою інформацією, сім поранених. Їм було оперативно надано медичну допомогу, викликали швидку, доставлено у лікарню", - йдеться в повідомленні.

На жаль, від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

"Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - додали в компанії.

Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, Дніпру, Житомиру, Києву та Харкову.

Як повідомлялось, вночі та вранці 18 жовтня російські війська завдали чергових ударів з повітря по кількох українських містах, у тому числі по Києву. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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