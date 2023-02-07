Через НКРЕКП "зелена" енергетика України на межі банкрутства, - інвестори

За його словами, за результатами 2022 року, рівень розрахунків перед виробниками електроенергії з ВДЕ склав трохи понад 50%, в грошовому еквіваленті - це 12,4 млрд грн.

"Такі великі борги - це, в першу чергу, наслідок затвердження дефіцитного тарифу на передачу у попередні роки, про що постійно говорили учасники ринку відновлюваної енергетики, однак це часто ігнорувалось з боку НКРЕКП", - заявив Семенишин.

Він підкреслив, що помилки не враховано і зараз закладаються нові умови для погіршення ситуації. Наприклад, НКРЕКП два квартали від початку війни не переглядала затверджений розмір "зеленого тарифу" відповідно до актуального курсу валюти, в порушення норм законодавства.

"В таких умовах може початися хвиля банкрутств підприємств відновлюваної енергетики, якщо не вдасться швидко досягти порозуміння з банками", - зазначив директор АСЕУ.

Він також додав, що у вересні 2022 року НЕК "Укренерго" брало на себе зобов’язання перед виробниками ВДЕ виплатити борги за обмеження, однак досі близько 3 млрд грн боргів сплачено не було.

"Життя виробників електроенергії з ВДЕ суттєво ускладнюється. І це в той час, коли ми й так втрачаємо потужності об'єктів традиційної генерації через окупацію та руйнування… Натомість, відповідальні державні органи недалекоглядно намагаються "втопити" сектор ВДЕ, зберігаючи штучну кризу неплатежів на ринку електроенергії", - сказав Семенишин.

Нагадаємо, держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році. Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу.