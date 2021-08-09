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Через несколько дней после введения. В Италии начали продавать поддельные COVID-пропуска

Автор: Дмитрий Левицкий

В Италии через несколько дней после внедрения COVID-пропусков началась волна продаж поддельных документов. Итальянцам предлагают приобрести поддельный "зеленый пропуск" за 150-500 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как рассказали правоохранители, была разоблачена одна сеть, продающая ложные справки о вакцинации и результаты тестов на COVID-19. Полиция задержала четырех подозреваемых, в частности, двух несовершеннолетних.

"Тысячи пользователей зарегистрировались на платформах, где продавали поддельные "зеленые пропуска" с абсолютной гарантией анонимности. Для оплаты использовали криптовалюту или ваучеры для онлайн-магазинов", - рассказали в полиции.

"Зеленый пропуск" - это документ, удостоверяющий наличие по крайней мере одной дозы вакцины или то, что человек уже переболел COVID-19, или сделал тест на вирус. Пропуска используют для посещения заведений, а в будущем их действие распространится на общественный транспорт.

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