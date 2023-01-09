Через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП: багато постраждалих

Через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Водіїв просять зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

"З 08:00 зафіксована вже 30 дорожньо-транспортних пригод! Відомо про шестеро потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, у Києві сніг і сильний штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Жителям столиці попросили бути уважними і дали поради, як поводитись у таку погоду.

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