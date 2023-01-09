UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП: багато постраждалих

Фото: через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"З 08:00 зафіксована вже 30 дорожньо-транспортних пригод! Відомо про шестеро потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, у Києві сніг і сильний штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Жителям столиці попросили бути уважними і дали поради, як поводитись у таку погоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТППогода в Києві