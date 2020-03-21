Из-за коронавируса украинские полярники не смогли попасть в Антарктиду

Фото: украинские полярники (uac.gov.ua)

Полярники должны изменить на "Академику Вернадскому" коллег, которые работают в Антарктиде уже около года

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире 25-я Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства образования и науки.

Отмечается, что экспедиция отправилась в Антарктиду 16 марта, до того как Украина закрыла воздушное пространство.

"Однако карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В министерстве отметили, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех снабдили респираторами, очками, антисептиками. Также все полярники прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса", - сообщили в МОН.

Сейчас Национальный антарктический научный центр совместно с правительством и постоянным представительством Украины в Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Там полярники должны сменить коллег, которые работают в Антарктиде уже около года.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире составляет свыше 210 тысяч человек.

Американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса обнародовал, что по состоянию на 20 марта в мире зафиксировано 10030 смертей от коронавируса.