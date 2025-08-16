Через ДТП з загиблими перекрито трасу "Львів-Краковець": у поліції розкрили подробиці

ДТП в Україні

Нагадаємо, що у Рівненській області затримали співробітника поліції, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь. ДБР розпочало розслідування.

Окрім того, нещодавно у Черкасах правоохоронець отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості. Вона травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Чоловік загинув.

Також смертельна аварія за участі поліцейської, яка перебувала поза службою, сталася 28 липня в Новоселиці Чернівецької області.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.