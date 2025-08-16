ua en ru
Через ДТП з загиблими перекрито трасу "Львів-Краковець": у поліції розкрили подробиці

Субота 16 серпня 2025 11:55
Фото: через ДТП з загиблими перекрили трасу "Львів-Краковець" (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

У Львівській області через аварію з загиблими повністю перекрито рух на міжнародній трасі "Львів-Краковець", увесь транспорт направляють в об'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції України.

"Міст на розвʼязці Рясна-Руська-Рясне, що на автодорозі М-10 Львів-Краковець, перекритий у звʼязку з ДТП із загиблими", - зазначили у патрульній поліції.

Зазначається, що патрульні скеровують транспортні засоби в обʼїзд, через виникли ускладнення у русі.

ДТП в Україні

Нагадаємо, що у Рівненській області затримали співробітника поліції, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь. ДБР розпочало розслідування.

Окрім того, нещодавно у Черкасах правоохоронець отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості. Вона травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Чоловік загинув.

Також смертельна аварія за участі поліцейської, яка перебувала поза службою, сталася 28 липня в Новоселиці Чернівецької області.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

