Через ДТП з загиблими перекрито трасу "Львів-Краковець": у поліції розкрили подробиці

Фото: через ДТП з загиблими перекрили трасу "Львів-Краковець" (facebook.com/kharkivpolice)

У Львівській області через аварію з загиблими повністю перекрито рух на міжнародній трасі "Львів-Краковець", увесь транспорт направляють в об'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції України.

"Міст на розвʼязці Рясна-Руська-Рясне, що на автодорозі М-10 Львів-Краковець, перекритий у звʼязку з ДТП із загиблими", - зазначили у патрульній поліції. Зазначається, що патрульні скеровують транспортні засоби в обʼїзд, через виникли ускладнення у русі.