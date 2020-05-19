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В чемпионате Англии выявили шесть случаев заражения коронавирусом

Новости » Спорт     19.05.2020 - 19:07
В чемпионате Англии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Фото: (premierleague.com)

Разглашать информацию об инфицированных не будут

Английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала результаты первого этапа тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. В результате проверки были выявлены шесть случаев заболевания в трех командах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Проверку в течение 17 и 18 мая прошли 748 человек. Зараженные игроки и сотрудники клубов ближайшие семь дней проведут в карантине, а затем сдадут повторные тесты. Их имена не сообщаются.

Чемпионат Англии готовится к возобновлению 12 июня, но официального решения по этому вопросу пока еще нет. Клубы английской Премьер-лиги с 19 мая приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс.

Футбольный сезон в Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины чемпионат АнглииФутболКоронавирус
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