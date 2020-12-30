В чемпионате Англии отменили второй матч в туре из-за вспышки коронавируса

Еще один матч 16-го тура чемпионата Англии не состоится по расписанию. Отменена встреча между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом".

Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".

Клуб, который является хозяином матча, получил уведомление от руководства Премьер-лиги, что "Фулхэм" попросил о переносе встречи в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в команде. Точное число положительных случаев и имена заболевших не разглашаются, лишь уточняется, что количество "существенное".

Матч "Тоттенхэм" - "Фулхэм" должен был начаться в 20:00 по киевскому времени сегодня, 30 декабря. Это вторая игра в 16-м туре, которую отменили из-за заражения коронавирусом среди футболистов. В понедельник не состоялся матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" из-за вспышки COVID-19 среди игроков "Сити".

Ранее сообщалось, что в Премьер-лиге рассматривают возможность приостановки на две недели из-за текущей ситуации с заболеваемостью игроков. Но сегодня ряд британских СМИ сообщили, что сейчас такой вариант в лиге не обсуждается серьезно.