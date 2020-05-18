Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно из-за коронавируса

Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое решение единогласно поддержали все 12 клубов, участвующих в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL).

Итоговые места распределили в соответствии с занимаемым положением в турнирной таблице на момент остановки соревнований. В итоге "Селтик" в девятый раз подряд стал чемпионом Шотландии. Это уже 51 титул команды из Глазго.

Самым титулованным клубом Шотландии остается "Рейнджерс", 54 раза становившийся чемпионом страны, занявший второе место по итогам сезона-2019/20. Третьим закончил сезон "Мотеруэлл".

Отметим, что цвета "Селтика" защищает игрок сборной Украины Марьян Швед, однако он останется без чемпионской медали. Согласно регламенту шотландского чемпионата, медали вручают только футболистам, сыгравших в 25% и больше матчей. На счету украинца лишь 1 матч во внутреннем первенстве.

Ранее о досрочном завершении футбольных первенств объявили во Франции, Нидерландах и Бельгии. Чемпионом Лиги 1 объявили ПСЖ, лиги Жюпиле - "Брюгге". В Эредивизи решили не определять чемпиона, лидировал на момент остановки турнира "Аякс".

Напомним, Нидерланды могут лишить одного места в еврокубках после досрочного завершения футбольного сезона.