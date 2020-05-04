Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен пройти в 2021 году в японской Фукуоке, перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Изначально турнир был запланирован на 16 июля - 1 августа, однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) перенес из-за коронавируса Олимпиаду в Токио с 2020 года на 23 июля - 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным.

В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года. Место проведения мирового первенства останется прежним.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха (Катар).

Предыдущий ЧМ прошел в южнокорейском городе Кванджу с 12 по 28 июля 2019 года, на котором сборная Украины по артистическому плаванию финишировала с шестью медалями - одной золотой и пятью бронзовыми.

Напомним, что также в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио на год позже состоится чемпионата мира по легкой атлетике.